24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag stärker

03.11.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 55,55 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 55,55 EUR nach oben. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,65 EUR aus. Mit einem Wert von 55,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 34.708 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 1,98 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,40 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 36,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,03 EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

