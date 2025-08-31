DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag stärker

01.09.25 12:05 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,90 GBP.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,90 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,94 GBP. Bei 4,92 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 307.085 easyJet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,52 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,58 GBP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,666 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA

