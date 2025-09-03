easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag leichter
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 4,71 GBP abwärts.
Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 4,71 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,68 GBP. Bisher wurden via London 3.957.797 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,79 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,58 GBP je easyJet-Aktie aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,666 GBP je Aktie belaufen.
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
