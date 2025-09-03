easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 4,71 GBP abwärts.

Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 4,71 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,68 GBP. Bisher wurden via London 3.957.797 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,79 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,58 GBP je easyJet-Aktie aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,666 GBP je Aktie belaufen.

