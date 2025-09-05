DAX23.733 +0,6%ESt505.345 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,70 +1,6%Gold3.616 +0,8%
easyJet im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag nahezu unverändert

08.09.25 12:06 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag nahezu unverändert

Die Aktie von easyJet zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,70 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,42 EUR -0,00 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,70 GBP an der Tafel. Die easyJet-Aktie legte bis auf 4,71 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 4,66 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,68 GBP. Zuletzt wurden via London 350.500 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 14,52 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,58 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,666 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen