easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag nahezu unverändert

easyJet im Fokus

Die Aktie von easyJet zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,70 GBP.

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,70 GBP an der Tafel. Die easyJet-Aktie legte bis auf 4,71 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 4,66 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,68 GBP. Zuletzt wurden via London 350.500 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 14,52 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,58 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,666 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

