Aktienentwicklung

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet reagiert am Vormittag positiv

10.11.25 09:22 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet reagiert am Vormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 4,83 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,52 EUR 0,21 EUR 3,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 4,83 GBP zu. Die easyJet-Aktie legte bis auf 4,83 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,79 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 144.128 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 22,34 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 20,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,21 GBP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,727 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

