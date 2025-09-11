easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von easyJet zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,69 GBP.

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,69 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,70 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,69 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 934.938 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,87 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 14,48 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je easyJet-Aktie. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,58 GBP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,666 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

