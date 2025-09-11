DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagnachmittag mit Kursplus

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von easyJet zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,69 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,41 EUR 0,06 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,69 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,70 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,69 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 934.938 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,87 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 14,48 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je easyJet-Aktie. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,58 GBP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,666 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

