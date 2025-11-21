easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von easyJet zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,63 GBP zu.

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 4,63 GBP. Die easyJet-Aktie legte bis auf 4,68 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,55 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 944.509 easyJet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 27,52 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 13,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,21 GBP an.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,727 GBP fest.

