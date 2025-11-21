easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,60 GBP.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,60 GBP zu. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,60 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,55 GBP. Zuletzt wechselten via London 78.479 easyJet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Gewinne von 28,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 12,72 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,21 GBP an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,727 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

