easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagmittag gesucht

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,62 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 11:49 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 4,68 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,55 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 556.265 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 21,78 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,21 GBP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,727 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

