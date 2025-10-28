easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Mittag auf rotes Terrain

DAX24.287 -0,1%Est505.706 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,67 -1,6%Gold3.926 -1,6%
28.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,81 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,54 EUR -0,16 EUR -2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 4,81 GBP. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,80 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,85 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 410.784 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 22,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 19,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,656 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

