easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,81 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 4,81 GBP. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,80 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,85 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 410.784 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 22,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 19,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,656 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

