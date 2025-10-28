DAX24.246 -0,3%Est505.697 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,61 -1,7%Gold3.906 -2,1%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag auf grünem Terrain

28.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 4,86 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,54 EUR -0,16 EUR -2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,86 GBP zu. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,87 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,85 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.589 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 17,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,29 GBP aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,656 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

