easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,81 GBP ab.
Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,81 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,79 GBP. Mit einem Wert von 4,85 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 977.188 easyJet-Aktien.
Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 22,90 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 16,50 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,134 GBP je easyJet-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,656 GBP im Jahr 2025 aus.
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
