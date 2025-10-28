easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag in Rot

easyJet im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,81 GBP ab.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,81 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,79 GBP. Mit einem Wert von 4,85 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 977.188 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 22,90 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 16,50 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,134 GBP je easyJet-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,656 GBP im Jahr 2025 aus.

