easyJet im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag in Rot

28.10.25 16:08 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,81 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,52 EUR -0,18 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,81 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,79 GBP. Mit einem Wert von 4,85 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 977.188 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 22,90 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 16,50 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,134 GBP je easyJet-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,656 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen