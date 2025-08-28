DAX23.939 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag im Minus

29.08.25 12:05 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 4,87 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,75 EUR -0,01 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 4,87 GBP abwärts. Bei 4,86 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,96 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 705.750 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,24 Prozent. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,63 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 GBP je easyJet-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,668 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA

