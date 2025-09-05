DAX23.727 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.397 ±-0,0%Nas21.873 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
Blick auf eBay-Kurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagnachmittag freundlich

08.09.25 16:10 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagnachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von eBay. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 93,26 USD.

eBay Inc.
78,91 EUR 0,41 EUR 0,52%
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 93,26 USD. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,58 USD aus. Mit einem Wert von 92,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 97.365 eBay-Aktien umgesetzt.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,46 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 65,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

