eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von eBay hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 92,99 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 92,99 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die eBay-Aktie bis auf 93,33 USD. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,75 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 131.340 Stück.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,40 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 64,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

