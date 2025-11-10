eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagnachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von eBay gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die eBay-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 84,73 USD.

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 84,73 USD. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,79 USD. Bei 84,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134.104 eBay-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 19,38 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,73 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,69 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 29.10.2025 vor. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,59 Mrd. USD umsetzen können.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.

