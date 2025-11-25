eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay zeigt sich am Dienstagabend freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von eBay. Zuletzt konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 82,70 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 82,70 USD. In der Spitze legte die eBay-Aktie bis auf 83,11 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 81,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 368.603 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. 22,31 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 58,73 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.
Am 29.10.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,87 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.
