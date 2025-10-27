DAX24.301 +0,3%Est505.708 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.583 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.988 -2,2%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag im Minusbereich

27.10.25 16:08 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 97,00 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
83,93 EUR 0,46 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 97,00 USD. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,89 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 97,41 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 154.396 Stück gehandelt.

Bei 101,15 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Mit einem Kursverlust von 41,86 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,46 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
