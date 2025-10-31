eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gibt am Freitagnachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 81,96 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 81,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 81,17 USD. Bei 82,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 723.318 eBay-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 101,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,41 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,40 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,19 Prozent.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

eBay ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 2,82 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 5,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

