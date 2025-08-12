Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler am Mittag im Sinkflug

Eckert Ziegler im Blick

Die Aktie von Eckert Ziegler gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Eckert Ziegler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 63,4 Prozent auf 20,28 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 63,4 Prozent auf 20,28 EUR. Die Eckert Ziegler-Aktie sank bis auf 18,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 331.129 Eckert Ziegler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2025 bei 69,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 243,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 12,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,55 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Eckert Ziegler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,500 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eckert Ziegler 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,00 EUR je Eckert Ziegler-Aktie an.

Am 08.08.2025 hat Eckert Ziegler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Eckert Ziegler 80,61 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Eckert Ziegler rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,46 EUR je Aktie belaufen.

