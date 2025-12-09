DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,96 +0,2%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.737 -0,2%Euro1,1642 ±0,0%Öl62,43 -0,1%Gold4.183 -0,2%
Einstufung bleibt

Deutsche Börse-Aktie: JPMorgan verpasst Anteilsschein höheres Kursziel

09.12.25 07:49 Uhr
Deutsche Börse im Aufwind: JPMorgan setzt auf steigende Kurse | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 292 auf 298 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
224,20 EUR -0,40 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner LSE. Aktien der Deutschen Börse hält sie für attraktiv bewertet. Damit werde der Markt der hohen Qualität, der Diversifizierung und den Chancen durch anziehende Volatilität nicht gerecht.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
28.11.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
28.11.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.11.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
28.11.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.11.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
27.11.2025Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.11.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
28.11.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen