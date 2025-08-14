Einstufung 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen gesenkt.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach dem jüngsten Kursrutsch von 2.039 auf 1.835 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters. Die Telefonkonferenz habe aber seine konstruktive Haltung mit Blick auf die nächsten 18 Monate gestützt.

Wer­bung Wer­bung

/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET

NEW YORK (dpa-AFX)