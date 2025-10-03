Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 45,55 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.835,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.433,80 €
|Abst. Kursziel*:
27,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.446,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,87%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.930,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|08:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.