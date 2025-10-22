DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.320 -0,1%Top 10 Crypto 15,13 +1,4%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 93.882 +1,2%Euro 1,1601 -0,1%Öl 65,01 +1,0%Gold 4.122 +0,7%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.487,80 EUR -0,60 EUR -0,04 %
STU
1.371,53 CHF -14,30 CHF -1,03 %
BRX
Marktkap. 46,67 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

21.10.25
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.487,80 EUR -0,60 EUR -0,04%
News| Analysen


NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Für den Zahlungsabwickler sei es trotz des starken US-Kartengeschäfts ein Übergangsquartal gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.450,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.451,20 €		 Abst. Kursziel*:
68,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.487,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,67%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.930,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

21.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.09.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

HSBC Adyen - Welcher Zündfunke jetzt noch fehlt
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr rentiert?
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
