Alibaba-Aktie steigt: Alibaba kauft Supermarktkette Sun Art vom französischen Auchan-Konzern

Für einen Kaufpreis von knapp 3,6 Milliarden US-Dollar (3,1 Mrd Euro) wechsle die Auchan-Beteiligung ihren Besitzer, teilte Alibaba am Montag in Hangzhou mit. Damit steige dessen direkter und indirekter Anteil an Sun Art auf ungefähr 72 Prozent. Sun Art betreibt Hunderte Supermärkte in ganz China.

Alibaba-Chef Daniel Zhang sagte in einer Mitteilung, dass der Kauf von Sun Art ein wichtiger Schritt in der neuen Einzelhandelsstrategie sei. Bereits zuvor hatte Zhang den Stellenwert des Einzelhandels herausgestellt. Besonders Lebensmittelgeschäfte hätten sich in der Corona-Pandemie als wichtige Eckpfeiler herausgestellt.

An der NYSE geht es für die Alibaba-Aktie zeitweise um 0,34 Prozent auf 308,35 US-Dollar hoch. Am Handelsplatz New York konnten die Papiere in den letzten Wochen bereits deutlich zulegen.

HANGZHOU (dpa-AFX)

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images