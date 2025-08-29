Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 171,43 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der Electronic Arts-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 171,43 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 169,89 USD nach. Bei 170,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.181 Electronic Arts-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,90 USD an. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 5,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD.
Am 29.07.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,26 USD je Electronic Arts-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: Diese Dividende erhalten Electronic Arts-Anleger
Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2019
|Electronic Arts Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.2017
|Electronic Arts Neutral
|BTIG Research
|01.02.2017
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|02.11.2016
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|26.10.2016
|Electronic Arts Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.02.2012
|Electronic Arts sell
|Deutsche Bank Securities
|06.06.2011
|Electronic Arts sell
|Jyske Bank Group
|14.12.2009
|Electronic Arts neues Kursziel
|Piper Jaffray & Co.
|11.12.2008
|Electronic Arts Downgrade
|Barclays Capital
|03.11.2006
|Electronic Arts neues Kursziel
|Deutsche Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen