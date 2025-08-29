DAX23.515 -2,2%ESt505.295 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.054 -1,1%Nas21.071 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,83 +1,0%Gold3.515 +1,1%
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gibt am Nachmittag nach

02.09.25 16:09 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 171,43 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
146,34 EUR -1,04 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Electronic Arts-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 171,43 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 169,89 USD nach. Bei 170,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.181 Electronic Arts-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,90 USD an. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 5,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD.

Am 29.07.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,26 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

