Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Electronic Arts-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Electronic Arts-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 168,09 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 168,21 USD zu. Bei 168,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 468.481 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 7,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,45 Prozent.

Electronic Arts-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,640 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,26 USD je Electronic Arts-Aktie.

