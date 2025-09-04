Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Das Papier von Electronic Arts befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 166,74 USD ab.

Die Electronic Arts-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 166,74 USD abwärts. Im Tief verlor die Electronic Arts-Aktie bis auf 166,74 USD. Mit einem Wert von 168,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.819 Electronic Arts-Aktien.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2025 Kursverluste bis auf 115,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Verlust von 30,90 Prozent wieder erreichen.

Electronic Arts-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,640 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umsetzen können.

Am 28.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

In der Electronic Arts-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen