Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gibt am Donnerstagnachmittag nach

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 201,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
173,88 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Electronic Arts-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 201,78 USD abwärts. Die Electronic Arts-Aktie gab in der Spitze bis auf 201,70 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 201,80 USD. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 46.146 Aktien.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,98 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2025 auf bis zu 115,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 75,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Electronic Arts seine Aktionäre 2025 mit 0,760 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,920 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,85 Mrd. USD.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Electronic Arts wird am 03.02.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte Electronic Arts die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,56 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

