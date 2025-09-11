Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verliert am Montagabend
Die Aktie von Electronic Arts gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Electronic Arts-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 171,48 USD.
Das Papier von Electronic Arts gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 171,48 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Electronic Arts-Aktie ging bis auf 171,25 USD. Bei 171,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 214.742 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 180,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 5,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 115,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 48,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,698 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,67 Mrd. USD ausgewiesen.
Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,26 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
