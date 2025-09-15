Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 173,21 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Electronic Arts nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 173,21 USD. In der Spitze legte die Electronic Arts-Aktie bis auf 173,68 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 48.264 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,44 Prozent. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Mit einem Kursverlust von 33,48 Prozent würde die Electronic Arts-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Electronic Arts seine Aktionäre 2025 mit 0,760 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,920 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Electronic Arts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 vorlegen. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2030 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 14,67 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
