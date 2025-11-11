Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 991,26 USD.

Das Papier von Eli Lilly legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 991,26 USD. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 999,95 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 966,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 322.865 Stück.

Am 11.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 999,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 624,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 37,05 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,92 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie.

Am 30.10.2025 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 23,55 USD je Eli Lilly-Aktie.

