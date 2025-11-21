DAX23.094 -0,8%Est505.512 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.197 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1499 -0,3%Öl62,18 -1,6%Gold4.076 ±-0,0%
DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv
Aktienkurs aktuell

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

21.11.25 16:08 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 1.056,63 USD.

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 1.056,63 USD. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1.060,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.041,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 207.096 Eli Lilly-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 1.060,00 USD. Mit einem Zuwachs von 0,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 624,00 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 40,94 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Am 30.10.2025 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie verdient. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 23,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

