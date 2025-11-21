Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 1.056,63 USD.

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 1.056,63 USD. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1.060,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.041,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 207.096 Eli Lilly-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 1.060,00 USD. Mit einem Zuwachs von 0,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 624,00 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 40,94 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Am 30.10.2025 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie verdient. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 23,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

