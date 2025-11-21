Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 1.056,63 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 1.056,63 USD. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1.060,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.041,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 207.096 Eli Lilly-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 1.060,00 USD. Mit einem Zuwachs von 0,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 624,00 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 40,94 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.
Am 30.10.2025 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie verdient. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 23,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen
Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen