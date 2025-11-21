AKTIE IM FOKUS: Eli Lilly knackt nach Rally Marke von 1 Billion Dollar Marktwert
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Als erstes Pharmaunternehmen hat Eli Lilly am Freitag mit dem Börsenwert die Marke von einer Billion US-Dollar hinter sich gelassen. Seit Ende Oktober kannte der Aktienkurs quasi nur noch eine Richtung: aufwärts. Um fast 30 Prozent ging es in diesem Zeitraum nach oben. In der vergangenen Woche knackten die Papiere erstmals die Schwelle von 1.000 Dollar und kletterten in der Folge weiter. Zuletzt gewannen sie am Freitag 1,7 Prozent auf rund 1.060 Dollar.
Der US-Pharmakonzern Lilly profitiert weiterhin von einem starken Lauf seiner Diabetesmittel und Gewichtssenker Mounjaro und Zepbound. Im dritten Quartal steigerte Lilly den Umsatz im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 17,6 Milliarden Dollar. Die Amerikaner konnten die Erwartungen von Analysten übertrumpfen. Konzernchef David Ricks hob daher zur Zahlenvorlage ein weiteres Mal seine Ziele für das Gesamtjahr an.
Große US-Banken schraubten angesichts dieser Entwicklung die Kursziele nach oben. JPMorgan sieht nun Aufwärtspotenzial bis zu 1.150 Dollar, die Citigroup sogar bis zu 1.500 Dollar. Bei beiden Häusern stehen die Aktien von Eli Lilly daher auf den Kauflisten.
Der Konzern aus Indianapolis expandiert und stockt seine Kapazitäten in Europa auf. Lilly plant den Bau eines neuen Werks in den Niederlanden. Dafür werden 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) veranschlagt. In der Küstenstadt Katwijk sollen künftig oral einzunehmende Medikamente produziert werden.
Analyst Chris Schott von JPMorgan zeigte sich jüngst nach einem Treffen mit Top-Managern von Eli Lilly sehr angetan. Das Treffen habe seine positive Haltung zur Aktie bekräftigt. Auf dem Heimatmarkt gewinne das Unternehmen weiterhin Marktanteile hinzu. Andere Absatzmärkte seien mit Blick auf Produkte zur Gewichtsverringerung noch lange nicht durchdrungen, böten also großes Wachstumspotenzial./bek/niw/nas
