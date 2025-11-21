DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.471 +1,8%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.089 +0,3%
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Abend nordwärts

21.11.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 1.063,31 USD.

Eli Lilly
924,50 EUR 24,70 EUR 2,75%
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 1.063,31 USD zu. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.066,00 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.041,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 362.441 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.066,00 USD erreichte der Titel am 21.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,25 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 624,00 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 41,32 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,92 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Eli Lilly-Aktie wird bei 994,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 30.10.2025. In Sachen EPS wurden 6,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 23,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen

Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update

Nachrichten zu Eli Lilly

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
