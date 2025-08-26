Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend mit Kursplus
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 737,40 USD.
Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:01 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 737,40 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 746,27 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 736,96 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268.496 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 972,24 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 31,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 18,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,78 USD je Eli Lilly-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
