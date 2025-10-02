EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von EON SE

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 15,84 EUR ab.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 15,84 EUR nach. Bei 15,79 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 15,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.743.745 Stück.

Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,48 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,12 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,52 EUR an.

Am 13.08.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

