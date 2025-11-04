EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 15,79 EUR abwärts.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 15,79 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,77 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 15,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 138.549 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,91 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,570 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

