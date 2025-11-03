EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag kaum bewegt

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die EON SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,13 EUR an der Tafel.

Die EON SE-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 16,13 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 16,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 16,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 391.701 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,64 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,29 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,570 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,52 EUR.

EON SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,23 Prozent zurück. Hier wurden 16,34 Mrd. EUR gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. EON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

