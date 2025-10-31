EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 16,22 EUR abwärts.
Die EON SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 16,22 EUR abwärts. Bei 16,22 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 57.131 EON SE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 35,65 Prozent wieder erreichen.
EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.
EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu E.ON SE
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
