EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 16,28 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 16,28 EUR. Bei 16,30 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 54.426 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,66 Prozent. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 56,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,571 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,88 Mrd. EUR gelegen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

