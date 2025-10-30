EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 16,24 EUR.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,1 Prozent auf 16,24 EUR ab. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,22 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,26 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 232.520 Stück gehandelt.

Am 05.08.2025 markierte das Papier bei 16,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,91 Prozent wieder erreichen. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 55,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von EON SE.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

