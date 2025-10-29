E.ON Aktie
Marktkap. 42,49 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido geht davon aus, dass die Essener mit ihrem Quartalsbericht die bekannten Trends des zweiten Quartals bestätigen werden. Der bereinigte Überschuss dürfte nach neun Monaten bei 2,286 Milliarden Euro liegen, schrieb er am Mittwochabend in seinem Ausblick. Die Jahresziele dürfte Eon bestätigen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT
Zusammenfassung: E.ON Overweight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,26 €
|Abst. Kursziel*:
-1,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,54%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|08:01
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|08:01
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets