E.ON Aktie

16,25 EUR +0,09 EUR +0,56 %
STU
Marktkap. 42,49 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN
WKN ENAG99

ISIN
ISIN DE000ENAG999

Symbol
Symbol ENAKF

JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

08:01 Uhr
EON SE Overweight
E.ON SE
16,25 EUR 0,09 EUR 0,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido geht davon aus, dass die Essener mit ihrem Quartalsbericht die bekannten Trends des zweiten Quartals bestätigen werden. Der bereinigte Überschuss dürfte nach neun Monaten bei 2,286 Milliarden Euro liegen, schrieb er am Mittwochabend in seinem Ausblick. Die Jahresziele dürfte Eon bestätigen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Overweight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,26 €		 Abst. Kursziel*:
-1,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,54%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

