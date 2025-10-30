DAX24.115 ±-0,0%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.689 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,87 -0,1%Gold4.004 +1,5%
So entwickelt sich EON SE

EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag behauptet

30.10.25 16:08 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag behauptet

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 16,26 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,25 EUR -0,06 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 16,26 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 16,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 16,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,26 EUR. Zuletzt wechselten 777.823 EON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Mit einem Zuwachs von 1,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 35,82 Prozent wieder erreichen.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,34 Mrd. EUR.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

