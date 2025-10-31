DAX24.051 -0,3%Est505.685 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,88 +0,3%Gold4.017 -0,5%
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von EON SE

31.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 16,23 EUR ab.

E.ON SE
16,23 EUR -0,03 EUR -0,15%
Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 16,23 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 16,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 252.931 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 1,97 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

EON SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte EON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

