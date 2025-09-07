DAX23.733 +0,6%ESt505.345 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,70 +1,6%Gold3.616 +0,8%
EON SE Aktie News: EON SE zieht am Montagmittag an

08.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

E.ON SE
15,30 EUR 0,16 EUR 1,06%
Die EON SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 15,27 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 15,34 EUR. Mit einem Wert von 15,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 595.237 EON SE-Aktien.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,38 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 46,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,571 EUR je EON SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,52 EUR an.

Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,88 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

RWE-Aktie: Chef sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher entspannt

E.ON-Aktie steigt: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft

Siemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen im Fokus: Servicecenter-Deal perfekt gemacht

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
08:21EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21EON SE Market-PerformBernstein Research
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

