DAX23.753 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1704 -0,1%Öl66,91 +0,6%Gold3.656 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Oracle 871460 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienkurs aktuell

EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Mittwochmittag Tendenz

10.09.25 12:05 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Mittwochmittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Mit einem Wert von 15,31 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,32 EUR -0,02 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,31 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 15,31 EUR zu. Die EON SE-Aktie sank bis auf 15,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 362.081 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Gewinne von 8,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 31,82 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,52 EUR an.

Am 13.08.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

RWE-Aktie: Chef sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher entspannt

E.ON-Aktie steigt: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen