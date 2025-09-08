EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Mittwochmittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Mit einem Wert von 15,31 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,31 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 15,31 EUR zu. Die EON SE-Aktie sank bis auf 15,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 362.081 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Gewinne von 8,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 31,82 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,52 EUR an.

Am 13.08.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

RWE-Aktie: Chef sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher entspannt

E.ON-Aktie steigt: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft