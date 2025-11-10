EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 16,12 EUR.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 16,12 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 16,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,12 EUR. Zuletzt wechselten 121.037 EON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 2,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 35,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,570 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,52 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

