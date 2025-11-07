EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 16,13 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 16,13 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 16,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,12 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.161 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 2,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,570 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

