Aktienkurs im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Mittag leichter

06.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 16,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,20 EUR 0,15 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 16,01 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 15,99 EUR. Bei 16,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 581.028 Stück.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Abschläge von 34,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,34 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

